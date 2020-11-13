У «Слузі народу» розповіли, чому представницю Ради в КСУ Совгирю хочуть бачити суддею Конституційного суду

Якщо представниця Верховної Ради у Конституційному суді та депутатка від «слуги народу» Ольга Совгиря виявить бажання взяти участь у конкурсі на вакантну посаду судді КСУ, то фракція монобільшості «однозначно її підтримає». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив представник президента в Конституційному суді, «слуга народу» Федір Веніславський.

«Якщо вона вирішить подавати свою кандидатуру і запропонує фракції, то, я думаю, що фракція підтримає її точно, тому що вона – абсолютний авторитет з точки зору конституційного судочинства і з точки зору конституціоналіста. У фракції до неї всі звертаються за порадами, і вона дає свої рекомендації та виступає на фракціях... Тому, якщо вона вирішить брати участь, я думаю, що це дуже підсилить Конституційний суд і буде дуже позитивним моментом», – розповів Веніславський.

За його словами, нині народні депутати зі «Слуги народу» усіляко мотивують Совгирю долучитися до участі у конкурсі на посаду судді КСУ.

«Її просто всі штовхають, що «Ти будеш гарним суддею». А далі рішення за нею, але фракція її точно підтримує. Я бачу це зараз навіть по листуванню членів фракції в чаті», – розповів він.

При цьому Веніславський знає ще як мінімум двох «слуг народу», які не проти поборотись за крісло судді Конституційного суду, однак їхніх прізвищ озвучити на камеру не захотів.

«Виявляли бажання інші правознавці. Я думаю, що це питання вирішиться вже на фракції... Думаю, що деякі фахівці в галузі конституційного права чи в галузі права загалом, коли побачать рівень підтримки інших кандидатів, то вони, можливо, переглянуть свою позицію бути суддями. Я знаю прізвища народних депутатів, хто хотів бути від нашої фракції, але я не думаю, що їх потрібно зараз називати», – пояснив Веніславський та додав, що сам він ставати суддею Конституційного суду поки не має наміру, адже це «не відповідає його темпераменту».

Верховна Рада 6 листопада не змогла призначити суддів Конституційного суду України за своєю квотою.

Того дня на засіданні встигли розглянути лише кандидатури чотирьох претендентів на одну із двох вакантних посад. В результаті жоден з них не знайшов достатньої підтримки, а відтак на цю посаду будуть проводити повторний конкурс, у якому і може взяти участь Ольга Совгиря.

«Я прогнозую, що десь до кінця грудня у нас буде проведено другий конкурс на посаду судді Конституційного суду, а по строках це, я думаю, від 35 до 45 днів», –припускає представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський

Ще двох кандидатів, які претендували на друге суддівське крісло (серед них був і соратник Веніславського Віктор Кичун) депутати 6 листопада розглянути не встигли і планують зробити це вже наступного пленарного тижня.