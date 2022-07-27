Рада призначила Ольгу Совгирю на посаду судді КСУ – депутат

Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у телеграмі.

За це рішення проголосували 293 народні депутати.

Ольга Совгиря – заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

З жовтня 2019 року Совгиря є постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів. Президент України, Верховна Ради та з 'їзд суддів України призначають по шість суддів КСУ за результатами конкурсного відбору. Наразі у складі Конституційного Суду України перебувають 16 суддів.