Новий суддя КСУ як науковець дав «зелене» світло на балотування Кучми втретє, посилаючись на досвід Росії

Новий суддя Конституційного суду України Олександр Петришин у 2003 році як науковець підготував науковий висновок, в якому розтлумачив Конституцію України таким чином, що дозволяло тодішньому президенту Леоніду Кучмі обиратися президентом України на третій термін. В ньому він посилався на схожі прецеденти у Російській Федерації.

Саме на цей висновок тоді, зокрема, спирався КСУ, коли ухвалив рішення про те, що Леонід Кучма може балотуватися третій раз поспіль попри те, що у Конституції України зазначено, що «одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд». Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

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Науковий висновок Олександра Петришина, на той момент доктора юридичних наук, професора Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, був написаний на прохання тодішнього судді Конституційного суду Василя Німченка.

Німченко був суддею-доповідачем у справі конституційного подання 53 народних депутатів України, які просили КСУ розтлумачити частину третю статті 103 Конституції України, згідно із якою одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд.

У висновку, який Петришин підготував разом із професором Юрієм Битяком, згадується аналогічна справа Конституційного суду Російської Федерації по перевірці конституційності положень пункту 5 статті 18 і статті 30.1 російського закону «про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів Російської Федерації.

У висновку Петришин також посилався на статті 108 Конституції Республіки Татарстан, статті 67 Конституції Республіки Саха (Якутія) і частини третьої статті 3 Закону Республіки Саха (Якутія) «Про вибори Президента Саха» (Якутія).

На цей висновок, в тому числі, спирався КСУ, коли ухвалив рішення, за яким Кучма отримав право обиратися президентом України на третій термін. Кучма, зрештою, так і не балотувався на третій термін.

«Схеми» запитали в судді Конституційного суду України Олександра Петришина, який 21 вересня склав присягу, чи пишається він тим, що, будучи науковцем, готував висновок щодо законності балотування Кучми на третій термін. Суддя Петришин коротко відповів: «Я ще нічим не пишаюся» – і пішов.

Олександр Петришин був призначений суддею КСУ указом президента України Володимиром Зеленським 26 листопада 2021 року.

21 вересня суддя Конституційного суду України Олександр Петришин склав присягу. На урочистостях були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Верховного суду Всеволод Князєв.