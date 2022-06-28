У Раді хочуть, аби діяльність КСУ «підпорядковувалась зрозумілим правилам»

Верховна Рада працює над низкою законопроєктів, які дозволять урегулювати діяльність Конституційного суду так, щоб вона «підпорядковувалась зрозумілим, послідовним і передбачуваним правилам». Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Зокрема, була розпочата робота над законопроєктом №4533 про конституційну процедуру, що має на меті зробити діяльність Суду більш відкритою та зрозумілою для суспільства», – наголосив він.

За словами Стефанчука, зокрема, йдеться про запровадження автоматизованої системи документообігу Суду; вдосконалення процесу його взаємодії із громадянами щодо подачі конституційних скарг; впорядкування підстав і процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

«Працюємо над ухваленням законопроєктів, які дозволять Конституційному Суду України здійснювати свої повноваження якомога ефективніше, та сподіваємось на їхню швидку реалізацію в практичній діяльності Суду», – зазначив голова Верховної Ради.

Наприкінці травня заступник голови Офісу президента з питань судочинства та системи правосуддя Андрій Смирнов зазначив, що необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Із цим погодилась представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, яка також додала, що наразі влада «працює над цим».