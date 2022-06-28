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У Раді хочуть, аби діяльність КСУ «підпорядковувалась зрозумілим правилам»

Наприкінці травня заступник голови Офісу президента з питань судочинства та системи правосуддя Андрій Смирнов зазначив, що необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити

Верховна Рада працює над низкою законопроєктів, які дозволять урегулювати діяльність Конституційного суду так, щоб вона «підпорядковувалась зрозумілим, послідовним і передбачуваним правилам». Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Зокрема, була розпочата робота над законопроєктом №4533 про конституційну процедуру, що має на меті зробити діяльність Суду більш відкритою та зрозумілою для суспільства», – наголосив він.

За словами Стефанчука, зокрема, йдеться про запровадження автоматизованої системи документообігу Суду; вдосконалення процесу його взаємодії із громадянами щодо подачі конституційних скарг; впорядкування підстав і процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

«Працюємо над ухваленням законопроєктів, які дозволять Конституційному Суду України здійснювати свої повноваження якомога ефективніше, та сподіваємось на їхню швидку реалізацію в практичній діяльності Суду», – зазначив голова Верховної Ради.

Наприкінці травня заступник голови Офісу президента з питань судочинства та системи правосуддя Андрій Смирнов зазначив, що необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Із цим погодилась представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, яка також додала, що наразі влада «працює над цим».

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