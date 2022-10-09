Гайдай назвав 7 сіл на Луганщині, звільнені ЗСУ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав сім населених пунктів Сватівського району області, які звільнили Збройні сили України.

«Першою Збройні сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», – написав Гайдай 9 жовтня у телеграмі.

За його словами, це такі населені пункти:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай без подробиць повідомив про початок деокупації області. Пізніше він додав про звільнення шести населених пунктів, але не назвав їх.

Британська розвідка 5 жовтня повідомила, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, «українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області».