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Гайдай назвав 7 сіл на Луганщині, звільнені ЗСУ

За словами голови Луганської ОВА, йдеться про населені пункти у Сватівському районі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав сім населених пунктів Сватівського району області, які звільнили Збройні сили України.

«Першою Збройні сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», – написав Гайдай 9 жовтня у телеграмі.

За його словами, це такі населені пункти:

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай без подробиць повідомив про початок деокупації області. Пізніше він додав про звільнення шести населених пунктів, але не назвав їх.

Британська розвідка 5 жовтня повідомила, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, «українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області».

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