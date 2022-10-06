У Харкові вперше підтвердили російський удар з дронів-камікадзе (відео)

У Харкові вперше підтвердили російський удар з дронів-камікадзе. Ціллю став, повідомила українська влада, промисловий об’єкт у Основ’янському районі міста. Робітники нарахували 4 вибухи. Три з них пролунали о пів на третю ночі. Ще один був зафіксований о 4:40 ранку, коли працівники ДСНС ліквідовували пожежу.

У результаті вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені нежитлова будівля та ємність для зберігання нафтопродуктів.

На місці вибуху слідчі поліції та прокуратури вперше виявили залишки дронів: мотори та електронні плати.

За даними начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, за попередніми даними, російські військові використали дрони типу «Шахід».