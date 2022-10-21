Терехов повідомив про удар по підприємству в Харкові

У Харкові лунають вибухи, повідомив міський голова Ігор Терехов вранці 21 жовтня.
«У Харкові низка вибухів. Будьте гранично обережні», – написав він у своєму телеграмі.
Згодом Терехов повідомив, що ударів зазнало одне з підприємств Харкова. За попередніми даними, є руйнування адміністративно-виробничої будівлі на території. Рятувальники встановлюють ступінь пошкоджень та наявність постраждалих.
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Напередодні Терехов попередив про низку заходів у місті для економії електроспоживання через російські удари по критичній інфраструктурі.
Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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