У Харкові загасили кілька пожеж, викликаних нічними ракетними ударами з боку військ РФ

За минулу добу рятувальники Харкова виїжджали на п’ять пожеж, пов’язаних з веденням бойових дій.

«Пожежі, викликані влучанням ворожих боєприпасів, сталися в Куп’янському (1) районі області та Салтівському (4) районі міста Харкова. Горіли господарські будівлі, гаражі, автомобілі та офісне приміщення», – повідомили в обласному управлінні ДСН.

Зокрема, в ніч на 8 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок численних вибухів почалися чотири пожежі за різними адресами. Горіли господарські будівлі, гаражі, автомобілі та офісне приміщення.

Загальна площа пожеж – близько 600 кв.м. до ліквідації. Останній осередок пожежі було ліквідовано о 4:00.

Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова російськими військами вночі загорівся і лікувальний заклад, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.