Російські війська обстріляли центр Харкова, у місті пожежі – мер

Російські війська обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов на початку доби 8 жовтня.
«Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами», – написав він у своєму Телеграмі.
Згодом він повідомив, що після влучань у центрі міста тривають пожежі.
Читайте також: За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей – Синєгубов
«За попередньою інформацією, горить один із медичних закладів Харкова, а також нежитлова споруда», – додав Терехов.
Інформації про постраждалих він наразі не навів.
Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ