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Російські війська обстріляли центр Харкова, у місті пожежі – мер

Ілюстраційне фото. Російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 20 серпня 2022 року

Російські війська обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов на початку доби 8 жовтня.

«Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами», – написав він у своєму Телеграмі.

Згодом він повідомив, що після влучань у центрі міста тривають пожежі.

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«За попередньою інформацією, горить один із медичних закладів Харкова, а також нежитлова споруда», – додав Терехов.

Інформації про постраждалих він наразі не навів.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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