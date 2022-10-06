За добу на Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей – Синєгубов

У ніч на 6 жовтня російські війська завдали кілька ударів по промислових об’єктах Харкова, за попередніми даними, використовуючи дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Виникли пожежі (у Харкові – ред.), є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає», – написав Синєгубов у телеграмі.

«За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 6 жовтня близько 2:30 та 4:40 окупанти обстріляли Харків, снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі. Внаслідок обстрілу розпочалась пожежа, пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі. За попередньою інформацією, російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе», – повідомили в Офісі генпрокурора.

За словами голови ОВА, протягом доби війська РФ обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів (Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне та ін.).

«Протягом доби в області госпіталізували трьох чоловіків, які отримали поранення внаслідок обстрілів у Куп’янському районі», – йдеться в повідомленні.

Харків та область фактично щоденно зазнають обстрілів з боку РФ.