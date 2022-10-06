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У ЗСУ озвучили втрати РФ за добу в Україні

Найбільших втрат армія РФ зазнала на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках

Росія за останню добу втратила близько 330 військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 6 жовтня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 61 330 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

  • танків ‒ 2449 (14 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26)
  • артилерійських систем – 1424 (+10)
  • РСЗВ – 344 (+3)
  • засобів ППО ‒ 177
  • літаків – 266
  • гелікоптерів – 232
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 246
  • кораблів /катерів ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 134 (+2).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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