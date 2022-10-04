Війська РФ цілеспрямовано бʼють по енергетичній інфраструктурі Харкова – Терехов

Російські війська цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі Харкова, заявляє мер міста Ігор Терехов.



«Ми бачимо тенденцію – російські агресори цілеспрямовано знищують інфраструктуру, знищують трансформаторні підстанції для того, щоб не було нормального життя у людей. Ми бачимо наскільки цілеспрямовано і цинічно російські агресори обстрілюють нашу інфраструктуру, знищують трансформаторні підстанції для того, щоб знеструмити райони Харкова, знеструмити ТЕЦи, щоб не було тепла у домах харківчан», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

У вересні голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російська армія все частіше обстрілює енергосистеми Запоріжжя.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Цієї ночі під обстріл військ РФ потрапили Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Постраждало підприємство та критична інфраструктура. Загинула 46-річна жінка.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.