Через нічні удари по Харкову загинула жінка – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за наслідками російських обстрілів Харкова цієї ночі стало відомо про загибель жінки.

«Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо – постраждалих немає. У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. На жаль, загинула 46-річна жінка. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів», – написав він у Telegram.

Напередодні про черговий обстріл міста повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.