Терехов повідомив про обстріл двох районів Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл двох районів міста.

«Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, а в іншому – інфраструктурний об'єкт», – написав він у телеграмі.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.