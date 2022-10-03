Терехов повідомив про обстріл двох районів Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл двох районів міста.
«Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського. Під ударом в одному випадку промисловий, а в іншому – інфраструктурний об'єкт», – написав він у телеграмі.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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