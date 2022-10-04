Через обстріл Харкова сталося знеструмлення залізничної мережі, є мінамальні затримки поїздів – УЗ

У результаті ракетного удару військ РФ по Харкову вночі сталося знеструмлення залізничної мережі, повідомила вранці вівторка пресслужба «Укрзалізниці».

«Затримки поїздів – мінімальні, рейс №164 Київ-Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків-Київ відправиться за графіком о 8:28. Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин. Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі. Продовжуємо рух та просимо пасажирів слідкувати за оновленнями інформації», – йдеться в повідомленні.

Цієї ночі під обстріл військ РФ потрапили Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Постраждало підприємство та критична інфраструктура. Загинула 46-річна жінка.