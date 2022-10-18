Росія вранці випустила по Харкову 8 ракет – Синєгубов

Голова Харківскої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів деталі про ранковий обстріл обласного центру 18 жовтня.

«Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ’янському та Слобідському районах», – заявив він.

За даними Синєгубова, за попередню добу російські війська обстріляли населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп’янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше», – розповів голова області.