Макрон анонсує створення фонду, щоб закуповувати зброю для України – Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон планує створити фонд для збору коштів на прямі закупівлі зброї на підтримку України – про це повідомляє інформаційне агентство Reuters 7 жовтня.

За даними агентства, Макрон анонсував плани «створити фонд із початковою сумою 100 мільйонів євро, щоб купувати озброєння для підтримки України безпосередньо у виробників зброї».

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Пресслужба президента Франції зі свого боку наразі не повідомляла про такий намір.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Франція, поміж інших видів допомоги, надала Україні самохідні артилерійські установки Caesar – за різними даними, українська армія отримала від 12 до 18 цих установок, які дають можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.