Франція підтримає санкції проти РФ через псевдореферендуми – Колонна

Якщо Росія у зв’язку з незаконним проведенням так званих референдумів на окупованих територіях України визнає їхні результати, то Франція повністю підтримає нові санкції, які ухвалить Європейський союз, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві.

«Організовуючи так звані симулякри референдумів, він (Путін – ред.) при цьому застосовує риторику ескалації з ядерного питання. Але це все не відверне нас ні від наших принципів, ні від нашої мети. Як я сказала в Нью-Йорку, на полях Генеральної асамблеї і Ради безпеки, якщо Росія проведе, доведе до кінця і визнає результати цих незаконних референдумів, будуть нові санкції, які ухвалить ЄС, і Франція повністю підтримує ці санкції», – сказала Колонна.

Голова МЗС Франції зазначила, що вже проводяться консультації між країнами-членами ЄС, щоб якнайшвидше узгодити новий пакет санкцій.

За її словами, санкції будуть як індивідуальними, щоб покарати організаторів нелегальних референдумів, так і секторальними, та охоплять галузі, які ще не потрапляли під санкції.

«Росія зараз повністю загрузає у глухому куті і у військовому плані, і на міжнародній арені, і щодо свого власного народу. Безпрецедентні санкції, які ми ухвалили на рівні ЄС та інших міжнародних партнерів, стають все більшим і більшим зашморгом для Росії і заважають їй вести війну», – сказала Колонна.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський, коментуючи зустріч з Катрін Колонною, написав у Telegram, що Україна очікує «чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях».

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула 27 вересня до Києва з неоголошеним візитом. Вона також повідомила про приїзд французьких криміналістів. Із 28 вересня вони працюватимуть в Ізюмському районі Харківської області, де збиратимуть докази скоєння воєнних злочинів російськими військовими.