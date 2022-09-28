До Києва прибула делегація парламенту Франції на чолі з головою Національних зборів – посол

До Києва прибула парламентська делегація з Франції, повідомив посол цієї країни в Україні Етьен де Понсен.

«Радий вітати в Києві Президента Національних Зборів Яель Браун-Піве і важливу парламентську делегацію», – зазначив він.

Сама Браун-Піве, очільниця нижньої палати французького парламенту, раніше 28 вересня повідомила, що очолюватиме делегацію протягом тижня.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула 27 вересня до Києва з неоголошеним візитом. Вона також повідомила про приїзд французьких криміналістів. Із 28 вересня вони працюватимуть в Ізюмському районі Харківської області, де збиратимуть докази скоєння воєнних злочинів російськими військовими.