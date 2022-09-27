Глава МЗС Франції прибула до Києва з неоголошеним візитом

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з неоголошеним візитом, демонструючи підтримку Україні в її боротьбі з російськими військами, які вторглися в країну понад сім місяців тому.

«Доброго ранку, Україно, приємно повернутися», – написала вона у twitter 27 вересня. Те ж саме написала французькою та українською мовами та опублікувала фото із послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Вперше після початку повномасштабного вторгнення Колонна відвідала Київ наприкінці травня.

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Раніше цього місяця президент Франції Еманнюель Макрон пообіцяв непохитну підтримку Києва у війні, яка, за його словами, буде тривалою.

Україна та деякі східноєвропейські союзники критикували Макрона через його неоднозначну, за їхніми словами, підтримку Києва після того, як Росія розпочала своє вторгнення наприкінці лютого, та його неодноразовий діалог із президентом Росії Володимиром Путіним. Макрон каже, що для запобігання ескалації конфлікту потрібен діалог.