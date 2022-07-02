Анонсовані Макроном САУ Caesar прибудуть до України «найближчими тижнями» – посол

Анонсована нещодавно військова допомога від Франції надійде до України вже найближчими тижнями, заявив надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко.

«Франція допомогла від початку, але була єдина умова – не розголошувати про це. Це через міркування безпеки, безпеки логістики. Допомога прийде найближчими тижнями. Дещо, що було заявлено, вже на території України», – сказав посол в ефірі національного телемарафону.

Наприкінці червня президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що Франція незабаром доставить ще шість самохідних артилерійських установок Caesar. За його словами, Україна також отримає «значну кількість» бронетехніки.

На початку травня видання Forbes повідомляло, що ЗСУ отримають далекобійні САУ Panzerhaubitze 2000 – від Німеччини і Нідерландів та Caesar – від Франції. Загалом йшлося про 12 німецьких та 12 французьких одиниць техніки.

Вже 24 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що гаубиці Caesar – вже на передовій.