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Франція анонсувала відправку до України корабля із гуманітарним вантажем

Йдеться про понад тонну гуманітарного вантажу (фото ілюстративне)

Франція у середу, 28 вересня, відправить із Марселя корабель із понад тонною гуманітарного вантажу для України, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві.

«Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу. Завтра ввечері я буду в Марселі на відправленні цього корабля», – сказала Колонна.

Деталей щодо вмісту вантажу міністр не назвала.

Гуманітарний координатор ООН щодо України Деніз Браун напередодні повідомила, що «гуманітарні поставки необхідні для задоволення невідкладних потреб, лікувати травми та страх буде набагато складніше і займе більше часу». За її даними, ООН доставила допомогу 150 тисячам людей у районах Харківської області, звільнених від російських військ.

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