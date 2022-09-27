Кулеба після зустрічі з головою МЗС Франції висловив сподівання, що Київ отримає додаткові гаубиці Caesar

Франція та Україна зробили «ще один крок уперед» у вирішенні питання щодо надання Києву нових артилерійських систем Caesar, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною.

«Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у вирішенні питання про передання Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою. Я не сумніваюся, що спільними зусиллями ми доведемо цей контракт до успіху, і це додатково зміцнить оборонну спроможність України», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна відчуває підтримку Франції як на політичному рівні, так і на рівні надання військової підтримки.

У свою чергу, Колонна підтвердила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну у військовому плані.

«Я можу підтвердити продовження такої підтримки. Так», – зазначила вона.

24 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські військові вже використовують на передовій гаубиці Caesar. За різними даними, Україна отримала від Франції від 12 до 18 самохідних артилерійських установок нового покоління Caesar, що дають можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.