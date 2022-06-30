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Макрон анонсував надання Україні більше САУ Caesar – ЗМІ

Україна вже використовує на фронті раніше надані французькі установки Caesar

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті НАТО в Іспанії заявив, що Франція незабаром доставить ще шість самохідних артилерійських установок Caesar, повідомляє агенція Reuters.

На початку травня видання Forbes повідомляло, що ЗСУ отримають далекобійні САУ Panzerhaubitze 2000 – від Німеччини та Нідерландів та Caesar – від Франції. Загалом йшлося про 12 німецьких та 12 французьких одиниць техніки.

Вже 24 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що гаубиці Caesar – вже на передовій.

«Цезарі» на передовій: як українська армія застосовує на Донбасі французькі САУ (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Цезарі» на передовій: як українська армія застосовує на Донбасі французькі САУ (фоторепортаж)

САУ «Цезар» (Caesar) мають значні переваги над самохідними гарматами радянського зразка

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