Уряд Болгарії заявив, що вантажівка з Кримського мосту не була в країні

В уряді Болгарії заявили, що повністю виключають можливість того, що в цій країні побувала вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із територією Росії. Раніше про це заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

Як передає Болгарська служба Радіо Свобода, влада провела спеціальну перевірку слів Бастрикіна. Після цього уряд заявив, що «ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю» до вибуху.

Про те, що вантажівка з Кримського мосту була на території Болгарії, Бастрикін заявив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 9 жовтня.

Російські офіційні особи стверджують, що потужний вибух, який пошкодив міст 8 жовтня, був «терористичним» актом, організованим українськими спецслужбами і залучав кілька країн, зокрема Болгарію.

Україна не взяла на себе відповідальність за вибух, внаслідок якого один проліт дороги мосту впав у Керченську протоку і була пошкоджена залізнична частина.

Вибух вважають принизливим ударом по іміджу Путіна, який опікувався спорудженням мосту.

У відповідь за останні два дні Росія завдала масованого удару по Україні, внаслідок чого загинули щонайменше 19 людей, понад сто були поранені. Крім того, через удари постраждала інфраструктура низки міст, зокрема, Львова, Києва, Харкова.

Київ, який останніми тижнями домігся значних військових успіхів, звільняючи окуповані Росією українські території, закликав російські війська залишити Крим, який Москва незаконно анексувала в 2014 році.

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