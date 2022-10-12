Що відбувається в окупації на Херсонщині після вибуху на Керченському мосту

Як вплинув вибух на Керченському мосту на військову та гуманітарну ситуацію на окупованій частині півдня України? Наскільки змінилися настрої окупантів після цього інциденту? Чи зможе Росія швидко відновити військову логістику через окупований Крим, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажному поїзді, потім – що вибухнула вантажівка.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що вибух організували саме українські спецслужби.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інцидент на Керченському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, російська ФСБ та приватні військові компанії намагаються змістити керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.

припустив, що інцидент на Керченському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, російська ФСБ та приватні військові компанії намагаються змістити керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу. Президент Росії Володимир Путін вибух на Керченському мосту назвав «терактом» і звинуватив у його вчиненні спецслужби України.

«Окупанти вивозять сімʼї»

Після інциденту на Керченському мосту призначений Росією так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Кирило Стремоусов заявив про початок евакуації жителів з регіону. Відеозвернення він розмістив у себе в телеграм-каналі. За словами Стремоусова, поки що евакуація «добровільна».



Оперативне українське командування «Південь» повідомило, що представники російських окупаційних сил Нової Каховки Херсонської області вивозять свої сім’ї на територію окупованого Криму. За інформацією українських військових, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.



За словами речниці оперативного командування «Південь» Наталі Гуменюк, українські війська продовжують чинити тиск на окупантів, поступово просуваючись вперед правобережною частиною Херсонщини.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що евакуація родин російських військових до Криму пов'язана здебільшого з наступом Збройних сил України.

«Є інформація по Криму, що дійсно військове керівництво почало вивозити і евакуйовувати свої родини з Криму», – сказав він, додавши, що йому відомо про евакуацію з Нової Каховки.

Військові Російської Федерації почали відправляти свої родини до Криму

«Така сама інформація є і щодо Херсону. То там так само організовано військові Російської Федерації почали відправляти свої родини до Криму. В тому числі окупаційна влада колаборантська, яка є в окупованій Херсонщині, вона зараз наполегливо розповсюджує інформацію про евакуацію людей з окупованої Херсонщини до анексованого Криму», – стверджує Хлань.

Окупанти можуть вдатися до «примусової депортації» місцевого населення з Херсонщини на півострів, вважає він.

«В анексованому Криму зараз відбувається такий потужний відтік росіян, які в останній час переїхали і облаштувалися, то на зараз вони просто, як кажуть, тікають з Криму для того, щоб зробити ефект заповнення Криму, що начебто все спокійно, я так розумію, окупанти з колаборантами хочуть організувати депортацію людей з Херсонської області до анексованого Криму, начебто створивши картинку, що кількість людей в Криму не змінюється», – сказав Хлань.

Фактично організовують примусову депортацію до Криму, використовуючи людей як заручників

«Вони це спочатку робили під виглядом літніх канікул для дітей, як оздоровлення. Тепер вони кажуть, що з метою безпеки організовують виїзд людей похилого віку і навіть цілих родин до Криму для того, щоб убезпечити від ходу бойових дій. Тобто фактично під такими добрими намірами, як кажуть, турботою про людей, фактично організовують примусову депортацію до Криму, використовуючи людей як заручників», – додав депутат.

Сергій Хлань стверджує, що представників окупаційних сил, яких відряджають з Росії, на окупованій частині Херсонщини стає все менше.

«Ми бачимо вже, що колаборантів, яких присилають до Херсону, їх стає все менше і менше, тому охочих ФСБшників стає все менше і менше, вони не дуже вже поспішають туди їхати, бо гасло «Росія тут назавжди», вони вже самі в нього не вірять. Ну а ті колаборанти, які приїжджали раніше, вони, я вже повторююсь, відправляли свої родини, залишаються там вже самі і шукають шляхи, як, все ж таки, поїхати з окупованої Херсонщини», – розповів Хлань.

«Своєчасне пошкодження»

Депутат облради також нагадав, що міст через Керченську протоку відіграє важливу роль у забезпеченні угруповань російських військових, які здійснюють окупацію півдня України. Вибух на цьому мосту депутат назвав «своєчасним».

За словами Хланя, після звільнення ЗСУ на Херсонщині низки територій останніми тижнями російські сили почали підтягувати резерви.

«Окупант почав дуже поспіхом підтягувати резерви для того, щоб фактично або відбити назад, або укріпитися на тих позиціях, на які вони відійшли. Для них дуже принципово на зараз зберегти позиції в Бериславі, це на підступі до греблі Каховської ГЕС, тому всі резерви якраз були спрямовані на окуповану Херсонщину, в тому числі і по постачанню палива і техніки, тому для нас це дуже своєчасно (вибух на Керченському мосту – ред.), як кажуть, для нас це дуже результативно (пошкодження мосту – ред.)», – сказав депутат.

Після вибуху на Керченському мосту й зміни його пропускної спроможності Росія буде використовувати цей об'єкт переважно для військової логістики, вважає Хлань.

«Керченський міст буде запущений на повну потужність якраз для пересування військових, військової техніки і військових вантажів. Тому сподіватися на те, що повністю припиниться постачання, я думаю, марно, але в повному обсязі воно точно не буде виконуватись. Тому це дає надію на те, що в окупанта не з'явиться достатньої кількості сил для наступальних дій, і точно дає надію на продовження контрнаступальних дій ЗСУ, що в окупантів не буде достатньо позицій, на яких вони облаштувались», – пояснив він.

Нову Каховку «обкопують»

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко також підтвердив, що сім’ї російських окупантів та тих, хто з ними співпрацює, виїжджають з міста на територію Кримського півострова. Водночас для місцевих жителів цей маршрут не є безпечним, вважає мер.

«Стосовно руху, так, дійсно, ті люди, які хочуть переїхати на територію, підконтрольну Україні, в них можливості практично немає. Тому що через Василівку виїзду майже немає, вірніше, там ускладнений варіант, який ще не працює, через оформлення анкети відповідної. Виїзд через Крим – на сьогодні він ще можливий теоретично, є навіть автобуси, які формуються, але це з величезною перевіркою на КПП у Чаплинці біля Армянська, особливо якщо чоловіки їдуть», – розповів він.

Місто було закрите, не пускали жодних людей

За інформацією мера Нової Каховки, російські військові зараз риють окопи довкола міста: «Два дні тому місто було закрите, не пускали жодних людей. Просто у цей період. А пізніше стало від мешканців відомо, в цей період в місті копалася велика кількість окопів оцими мобілізованими окупаційними військами».

Володимир Коваленко зазначив, що на правобережній частині Херсонщини досі перебуває велике скупчення російських військ.

«Там, це правостороння частина Херсонщини, то там відбувається більше і бойових подій, і прильотів, відповідно, ракет чи снарядів. Є велике скупчення там збройних сил окупантів на правому березі. І хочу сказати, що цивільне населення не може переїхати з лівого на правий, з правого на лівий берег, а вночі якась техніка ще час від часу рухається. У всякому разі населення цих сіл чує і бачить переміщення цієї техніки», – повідомив Коваленко.

Мер Нової Каховки зазначив, що вибух на Керченському мосту не вплинув на продовольчу безпеку в місті.

«Навколо Нової Каховки – сільські райони, сільська місцевість. Тому харчі переважно завозилися з території навколишніх сіл. А ті магазини та супермаркети, які розташовані на території Нової Каховки, то, наскільки мені відомо, такої великої необхідності купляти якийсь одяг, меблі чи оргтехніку немає. Це здебільшого якщо і купують, то окупаційні війська. Вони заявляють, що це у нас дешевше, ніж у них в Росії», – розповів Коваленко.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

«Логістика російських військ ускладнилася»

9 жовтня призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов оголосив, що зараз Керченським мостом дозволено проїзд тільки для легкових автомобілів. Фури та автобуси можуть залишити півострів поромом. Залізниця на мосту працює начебто «у штатному режимі», зазначив Аксьонов.

Полковник Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що через пошкодження мосту внаслідок вибуху логістика російських військ ускладнилася.

Процес його відновлення буде залежати від постачання відповідного устаткування та обладнання, за допомогою якого буде відбуватися відновлення цієї частини мосту

«З двох залізничних колій одна сильно пошкоджена, інша потребує ретельної оцінки та аналізу, перевірки щодо можливості подальшого використання. Ми знаємо, що навантаження на залізничні мережі є надзвичайно велике. Стандартний об'єм військового ешелону складає близько п'яти тисяч тонн», – пояснив він.

За словами Селезньова, ще більш складна ситуація з автомобільною складовою Керченського мосту.

«З 4-х смуг дві пошкоджені настільки суттєво, що потребують ремонту. Кримський гауляйтер Аксьонов заявив про те, що на ремонт автомобільної частини Керченського мосту потрібно від 4 до 6 тижнів. Але зрозуміло, що процес його відновлення буде залежати від постачання відповідного устаткування та обладнання, за допомогою якого буде відбуватися відновлення цієї частини мосту, наявності відповідних фахівців і належних погодних умов», – каже полковник ЗСУ.

Селезньов нагадав, що, крім військово-логістичного значення, міст через Керченську протоку був також для Росії символом так званої «кримської весни» та символом «царювання Путіна».

Росія буде намагатися відновити Керченський міст якомога швидше, каже експерт.

Те, що сталося вперше, – цілком ймовірно, що буде повторюватися

«З урахуванням критичної важливості цього інфраструктурного об'єкта російською залізницею буде вжито всіх зусиль для коротшого відновлення. Але те, що сталося вперше, – цілком ймовірно, що буде повторюватися. Досвід Антонівського мосту доводять, що потрібно, важливо нищити логістичні маршрути, якими російські окупанти забезпечують дії власних військ», – зазначив Селезньов.

Пошкодження Керченського мосту за резонансом він порівняв із затопленням російського крейсера «Москва».

Пошкодження цього мосту є символічним знаком

«У будь-якому разі російський Кримський міст як символ певною мірою втратив свої позиції після того, як українськими силами був знищений флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер «Москва». Зазначу, що пошкодження цього мосту є символічним знаком, який вчергове чітко демонструє, що країна-фейк РФ спроможна створювати і якісні фейки. Але на полі бою під час активних бойових дій часто-густо всі заяви не завжди відповідають тим реаліям, з якими стикається російська армія, і тим реаліям, на які російська армія спроможна», – сказав експерт.

«Привід для ракетних атак»

Російський військово-політичний експерт з Праги Юрій Федоров зазначив, що офіційна версія Росії про вчинення вибуху на Керченському мосту українськими спецслужбами викликає сумніви.

«Путін заявив, що, так, це удар зі сторони України, по російських життєво важливим комунікаціям, по цивільних життєво важливих комунікаціях і, відповідно, далі буде симетрична відповідь. Цю ж фразу він повторив в понеділок десь всередині дня, коли він відкрив нараду постійних членів Ради безпеки Росії», – нагадав Федоров.

«Тут одразу виникає чимало питань. Яким чином протягом кількох годин Слідчому комітету вдалось довести, отримати якісь серйозні докази того, що, як виходить з цієї версії, фура з вибухівкою, яка пройшла через пристрої, детектори, які стоять на вході та виході на Кримський міст, чому вона належала спецслужбам України, які є для цього докази. Все це викликає сумніви, викликає чимало питань», – підкреслює експерт.

Юрій Федоров вважає, що вибух на Керченському мосту був використаний Росією як привід, щоб виправдати масове використання ракетної зброї по цивільних об'єктах та інфраструктурі України.

Вранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією Росії. Вибухи були, зокрема, в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

«Дійсно, є свідчення, судячи з усього, саме їх мав на увазі пан Данілов (секретар РНБО – ред.), коли говорив про те, що підготовка до масованого ракетного удару по критичних елементах інфраструктури України почалась десь 2-3 жовтня, тобто десь за тиждень до вибуху на Керченському мосту», – навів слова секретаря РНБО України Федоров.

Підготувати такий масований наліт потребує часу, розробки планів, виділення конкретних цілей ударів

«Технічно підготувати такий масований наліт, забезпечити важкі бомбардувальники крилатими ракетами повітряного базування, завантажити на кораблі Чорноморського флоту крилаті ракети морського базування, – все це потребує часу, розробки планів, виділення конкретних цілей ударів і так далі», – додав він.

На його думку, всі ці фактори свідчать про те, що то були не «удари помсти», а ракетна атака, яка відбулася цього тижня, а планувалася заздалегідь.