Росія: у Бєлгородської області на складі здетонували боєприпаси

У Бєлгородської області Росії стався вибух на складі боєприпасів, вони детонують – повідомив губернатор області Владислав Гладков.

«У селищі Бєлгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Жителів зараз вивозитимемо на безпечну відстань. Голова району Володимир Перцев та оперативні служби перебувають на місці», – написав він в телеграмі.



Російський чиновник звинуватив в обстрілі ЗСУ, не навівши докази.



У соцмережах повідомляють, що йдеться про селище Октябрське, яке розташоване за близько 25 кілометрів до Бєлгорода. користувачі соцмереж перед повідомленням Гладкова писали, що, ймовірно, горить цукровий завод.



Українська сторона звинувачень російського губернатора не коментувала.

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Раніше 13 жовтня у російському Бєлгороді працювали системи протиповітряної оборони. Телеграм-канали публікували фото та відео багатоповерхового житлового будинку. Ймовірно, він постраждав від потрапляння уламків або збитого літального апарату.

З початку війни в Білгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.