Росія випустила 4 дрони і ракети по Запоріжжю – Старух

Російські війська випустили дрони-камікадзе по Запоріжжю вночі і вдарили по місту ракетами вранці, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 15 жовтня.

«Ворог продовжує системний терор нашої області. Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в місто Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає», – написав він у своєму Телеграмі.

За словами Старуха, вранці російські війська випустили по місту 10 ракет С-300, які завдали руйнувань низці об’єктів енергетики та промисловості. Дані щодо постраждалих уточнюються.

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«Окупант має на меті лише одне – знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному», – додав голова області.

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.