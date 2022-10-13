Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох російських військових об’єктів на Запоріжжі

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох російських військових об’єктів на Запоріжжі. Про це йдеться у повідомленні штабу, оприлюдненому у фейсбуці.
«Підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються », – йдеться у повідомленні.
Українські військові не уточнюють, про які військові об’єкт йдеться.
За даними штабу, українська авіація протягом 13 жовтня завдала 19 ударів по позиціях військ РФ – підтверджено ураження понад 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Також ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два російські пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.
Водночас, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, російські війська обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Противник також продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Загалом за поточну добу вони завдали олин ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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