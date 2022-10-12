ОВА: у жовтні через російські обстріли Запоріжжя загинули понад 70 людей

Понад 70 мирних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За останні два тижні, з 30 вересня, у нас понад 70 людей загинули внаслідок цих обстрілів», – сказав він під час брифінгу.

Голова ОВА зазначив, що було зруйновано багатоповерхівки, приватний сектор, також було зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури.

«Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об'єкти. Всі ракети, що влучали по місту, – це ракети точного наведення: вони летять туди, куди мають прилетіти», – наголосив Старух.

Читайте також: «Мов пекло». Що може врятувати Запоріжжя від «ракетного терору Росії»?

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя, практично обстрілюючи місто щоденно. В ніч на 12 жовтня війська РФ помісту та по прилеглих селах випустили близько семи ракет С-300, обійшлося без жертв.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.