Нічний удар по Запоріжжю й передмісті пошкодив житловий будинок – ОВА

Російські війська вночі знову обстріляли Запоріжжя і прилеглі села, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух вранці 12 жовтня.

За його даними, по місту та району армія Росії випустила близько семи ракет С-300.

«Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п’ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи», – заявив Старух.

Жертв внаслідок удару не було. Ще дві ракети впали в полі.

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Секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілів у житлових будинках вилетіли вікна й двері, але, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Голова ОВА повідомив про удар по Запоріжжю вночі проти 12 жовтня.

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.