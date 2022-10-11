У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому армія РФ знову почала використовувати високоточні ракети

Російська армія знову використовує витокоточні ракети для завдання ударів по території України, адже спеціально берегла їх для цього, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Радіо Свобода.

«Два місяці ми бачили, що цих ракет фактично не було. Вони приберігали ці ракети, які є високоточною зброєю і б’ють точно в радіусі до 10 метрів та летять на дуже великі дальності. Ворог, маючи багато потенційних цілей, які б хотів уразити по території України, цього не робив і беріг їх для нашої критичної інфраструктури. Щоб бити по тому, що дає людям життя», – пояснив Ігнат.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136».

Уранці 11 жовтня, за даними українстких військових, загарбники здійснили 28 пусків крилатих ракет: 16 Х-101/Х-555 і 12 «Калібрів».