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ЗСУ повідомили про знищення 20 крилатих ракет і 13 дронів, запущених Росією 11 жовтня

Загалом, за даними військових, загарбники здійснили 28 пусків крилатих ракет: 16 Х-101/Х-555 і 12 «Калібрів»

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що українські військові 11 жовтня знищили 20 російських крилатих ракет і 13 дронів-камікадзе.

«Станом на 13:30 11 жовтня 2022 року російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах й об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе «Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними військових, загарбники здійснили 28 пусків крилатих ракет: 16 Х-101/Х-555 і 12 «Калібрів».

Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині.

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