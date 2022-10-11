На півдні України збили чотири російські ракети, зафіксовано повторні пуски – Повітряні сили

Зранку 11 жовтня в Каспійському морі працює російська стратегічна авіація, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Йдеться про російські ракетоносці Ту-95 та Ту-160, які випустили по регіонах України ракети типу Х-101 і Х-555.

«Близько 9:00 чотири ракети знищено силами та засобами Повітряне командування «Південь». До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України», – йдеться в повідомленні.

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Водночас командування повідомляє, що зафіксовані повторні пуски, «бойова робота по ракетах триває».

За повідомленнями, сили протиповітряної оборони працюють у кількох регіонах.

За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три російських носії крилатих ракет «калібр», загальний залп – 20 ракет.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

За даними Генерального штабу, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.