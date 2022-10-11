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Новини | Суспільство

Російська армія втратила понад 63 тисячі військових в Україні – ЗСУ

Загиблий російський військовий, Донецька область, жовтень 2022 року

Російські війська втратили за минулу добу близько 240 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 11 жовтня.

Українське командування оцінює загальні втрати російської армії у близько 63 110 військових. Також штаб наводить дані щодо втрат російської техніки:

  • 2504 танків (+9)
  • 5162 бойових броньованих машин (+13)
  • 1496 артилерійських систем (+10)
  • 353 реактивні системи залпового вогню
  • 181 засіб протиповітряної оборони
  • 268 літаків (+1)
  • 235 гелікоптерів
  • 1114 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+17)
  • 295 крилатих ракет (+46)
  • 15 кораблів
  • 3916 автомобілів та автоцистерн (+8)
  • 136 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.

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Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Бахмутського, Майорська, Соледара та Первомайського.

Українська армія витискає російські війська
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Українська армія витискає російські війська

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