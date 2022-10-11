Російська армія втратила понад 63 тисячі військових в Україні – ЗСУ

Російські війська втратили за минулу добу близько 240 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 11 жовтня.

Українське командування оцінює загальні втрати російської армії у близько 63 110 військових. Також штаб наводить дані щодо втрат російської техніки:

2504 танків (+9)

5162 бойових броньованих машин (+13)

1496 артилерійських систем (+10)

353 реактивні системи залпового вогню

181 засіб протиповітряної оборони

268 літаків (+1)

235 гелікоптерів

1114 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+17)

295 крилатих ракет (+46)

15 кораблів

3916 автомобілів та автоцистерн (+8)

136 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.

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Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Бахмутського, Майорська, Соледара та Первомайського.