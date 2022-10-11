Російська армія втратила понад 63 тисячі військових в Україні – ЗСУ

Російські війська втратили за минулу добу близько 240 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 11 жовтня.
Українське командування оцінює загальні втрати російської армії у близько 63 110 військових. Також штаб наводить дані щодо втрат російської техніки:
- 2504 танків (+9)
- 5162 бойових броньованих машин (+13)
- 1496 артилерійських систем (+10)
- 353 реактивні системи залпового вогню
- 181 засіб протиповітряної оборони
- 268 літаків (+1)
- 235 гелікоптерів
- 1114 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+17)
- 295 крилатих ракет (+46)
- 15 кораблів
- 3916 автомобілів та автоцистерн (+8)
- 136 одиниць спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.
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Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Бахмутського, Майорська, Соледара та Первомайського.
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