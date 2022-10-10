Байден про удари Росії: вони лише зміцнюють зобов’язання підтримувати народ України

Президент США Джо Байден засудив масований удар Росії по Україні 10 жовтня, внаслідок якого в різних містах загинули 11 і травмовані 89 людей.

«Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з Києвом. Ці напади вбили і поранили мирних жителів і знищили цілі, які не мали військового призначення. Вони ще раз демонструють абсолютну жорстокість незаконної війни пана Путіна проти українського народу», – йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо стягувати з Росії ціну за її агресію, притягати Путіна і Росію до відповідальності за звірства і воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту їхньої країни і їхньої свободи», – наголосив президент США.

Він вкотре закликав Росію «негайно припинити» неспровоковану агресію і вивести свої війська з України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб «знову підтвердити підтримку США Україні після жахливих ударів Кремля». Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати «непохитну економічну, гуманітарну і безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та піклуватися про свій народ».

Напади Росії засудили і інші світові лідери. Зокрема, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що його «глибоко шокували російські напади на цивільних в Києві та інших містах України».

«Таким діям не місце в 21-му столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі», – написав Боррель у твітері.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що сьогоднішні обстріли – «це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також засудив російські масовані російські удари по українських містах 10 жовтня і наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну, «стільки, скільки буде потрібно».

Генеральна асамблея ООН 10 жовтня має провести екстрене засідання, скликане для обговорення дій Росії щодо анексії окупованих українських територій, що порушують міжнародне право. Як очікують, на сесії домінуватиме тема сьогоднішніх масованих ударів Росії по українських містах, зокрема столиці.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети й ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети і 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», – наголошують у Генштабі.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».