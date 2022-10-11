У Львові через ракетний удар травмована одна людина, є перебої з водою і світлом – мер

У Львові внаслідок ракетного удару 11 жовтня, за попередніми даними, травмовано одну людину, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, травмований перебуває у стані середньої тяжкості. Інших подробиць міський голова не навів.

Як написав мер у телеграмі, через російський ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури, частина Львова знову залишилася без електропостачання.

«Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському і Франківському районах міста. Прохання до всіх зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні», – додав Садовий.

Читайте також: «Що ще має відбутися, щоб РФ визнали країною-терористом?» – Данілов

Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога.

Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет.

Львів був знеструмлений 10 жовтня після масованих російських обстрілів, яких зазнали низка українських міст.