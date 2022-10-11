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Новини | Суспільство

У Львові вибухи, проблеми з електропостачанням – Садовий

Львів, знеструмлений через обстріли, 10 жовтня 2022 року

У Львові чути вибухи, повідомив міський голова Андрій Садовий 11 жовтня.

«У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією», – написав він.

Інших деталей міський голова не навів.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ракетний удар поцілив у об’єкт енергетики в області.

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Наразі в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, триває повітряна тривога.

Раніше командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет.

Львів був знеструмлений 10 жовтня після російських обстрілів.

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