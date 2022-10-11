«Що ще має відбутися, щоб РФ визнали країною-терористом?» – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після масштабного обстрілу українських міст 10 жовтня 2022 року очікує, що західні партнери та міжнародні організації визнають Росію «державою спонсором тероризму» або навіть «державою-терористом». Про це він розповів у етері Радіо Свобода.

«Те, що Росія – це «країна-терорист», навіть не «спонсор тероризму», яка вбиває мирне населення, яка робить речі, які неприпустимі в цивілізованому світі… Якщо після цього будуть знову продовжуватися дискусії, треба чи не треба її визнавати «країною-терористом», то тоді все виходить за межі розуміння, а що тоді має трапитися, щоб врешті-решт цивілізований світ визнав це?» – заявив Данілов в прямому етері Свободи Live.

Після масованого обстрілу західні країни та лідери вчергове засудили дії Росії.

Зокрема, Вашингтон засуджує російські ракетні удари по мирних українських містах та продовжить разом із союзниками й партнерами зусилля для того, щоб Путін та РФ відповіли за всі свої злодіяння. Про це йшлося в офіційній заяві президента США Джо Байдена.

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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 були збиті ППО.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».