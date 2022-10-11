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Росія випустила по Запоріжжю 12 ракет, одна людина загинула – ОВА

«Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя», прокоментував Олександр Старух

Російські війська випустили 12 ракет по громадських об’єктах Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух вранці 11 жовтня.

«Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти», – повідомив він.

Дві ракети влучили в автосалон. Через це загинула одна людина, виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

«Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію», – додав Старух.

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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