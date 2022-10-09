У Євросоюзі засудили російський обстріл Запоріжжя

Євросоюз засуджує невпинні напади РФ на цивільних в Україні, заявляє високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.



«Сьогодні внаслідок обстрілу Росією житлового будинку в #Запоріжжі загинули щонайменше 17 мирних жителів, 40 отримали поранення (дані некоректні. Наразі відомо про 14 загиблих і понад 70 поранених – ред.) ЄС засуджує невпинні напади Росії на цивільне населення по всій Україні, жертвами яких є десятки людей щотижня», – написав Боррель у твітері.



Він додав, що усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

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У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору. За останніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей, десятки людей поранені.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.