СБУ почала розслідування обстрілу Запоріжжя: війська РФ застосували тактичну авіацію, випустили 12 ракет

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» через обстріл російськими силами Запоріжжя, внаслідок якого, за даними СБУ, загинули 12 людей.

«Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні перебувають 49 постраждалих, із них – шість дітей», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що внаслідок обстрілу частково зруйновані 9-поверховий будинок і п’ять приватних будинків, пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.

Раніше секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про 17 загиблих.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілів тривають. Місцева влада закликає громадян утриматися від перебування у місцях, де тривають роботи через «загрозу для життя і здоров’я цивільного населення».

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.