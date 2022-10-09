Генштаб: за добу було майже 40 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося майже 40 бойових зіткнень, найбільш напружена ситуація – на Бахмутському й Авдіївському напрямках, де українські військові відбили понад 30 атак російських сил, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних і 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у ранковому зведенні.

У Генштабі повідомили, що через обстріли постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Запоріжжя, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне і Давидів Брід.

У командуванні повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське і Побєда.

«Ворог і його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська», – додали у Генштабі.

Напередодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на Донбасі, зокрема про «дуже жорсткі бої» на Бахмутському напрямку.

В останні тижні російські війська в Україні зазнали низки поразок та залишили значні території. Міноборони Росії напередодні повідомило, що російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні.