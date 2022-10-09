Російські війська знову обстріляли Запоріжжя: 17 людей загинули

Російські військові у ніч на 9 жовтня знову обстріляли Запоріжжя, на даний час відомо про 17 загиблих, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки і вулиці приватного сектора міста», – написав він у телеграмі.

За словами Куртєва, на даний час, за попередньою інформацією, відомо, що ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору і близько 50 багатоповерхівок. Також пошкоджені чотири освітніх заклади.



На місцях працюють рятувальні й комунальні служби, додав секретар міськради.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.