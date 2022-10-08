Російські війська обстріляли Запоріжжя, пошкоджена інфраструктура – міськрада

Російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв увечері 8 жовтня.
«Рашисти знову атакували Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста», – повідомив він.
Більш детальна інформація щодо наслідків з’ясовується, додав Куртєв.
Читайте також: Обстріл колони під Запоріжжям: ще один поранений помер у лікарні – Старух
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про високу ймовірність повторних атак. Повітряна тривога на Запоріжжі лунала двічі увечері протягом години.
Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями.
Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ