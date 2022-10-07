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Старух: над Запорізьким районом знешкодили три російські ракети

Раніше голова ОВА повідомив, що російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що над Запорізьким районом знешкодили три російські ракети.

«Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає», – написав він у телеграмі.

Раніше Старух повідомив, що російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю.

Влада повідомляє про російські обстріли Запоріжжя останні кілька днів. Внаслідок ракетного удару, завданого 6 жовтня, за останніми даними, загинули 12 людей, ще 12 – постраждали.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетна атака по центру Запоріжжя (фотогалерея)

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