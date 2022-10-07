Війська РФ вранці атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Кількість жертв учорашніх обстрілів зросла до 11

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що війська РФ вранці атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

«Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється», – повідомив Старух у тереграмі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих учорашнім російським обстрілом житлових будинків.

«За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей», – повідомили у ДСНС.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.