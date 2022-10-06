Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про збільшення кількості жертв

Кількість жертв ранкового російського обстрілу Запоріжжя зросла до семи людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Раніше повідомлялося про загибель трьох людей.



«На превеликий жаль маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилась. Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти», – написав він у телеграмі.



За його словами, наразі продовжується розбір завалів.

Старух також повідомив, що 21 людину вдалося врятувати.



«Обстріл ракетами С-300 - справжній терористичний акт, адже це не випадкове влучання, а серія ракет націлена на багатоповерхівки. Поблизу з місцем влучання немає ані військових, ані важливих об’єктів, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Під час попередніх обстрілів мішенню окупантів переважно була цивільна інфраструктура», – наголосив ОВА.

За даними місцевої влади, вранці 6 жовтня російські військові атакували місто ракетами С-300. Під вогнем опинилися кілька приватних і багатоквартирних будинків, де під завалами опинилися люди, пошкоджень зазнали автомобілі, зупинка громадського транспорту. У торгівельному закладі виникла пожежа.

За даними ОВА, крім трьох загиблих, 12 громадян постраждали, їх шпиталізували до медичних закладів міста, серед них – одна дитина.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало щонайменше 23 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.