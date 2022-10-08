Обстріл колони під Запоріжжям: ще один поранений помер у лікарні – Старух

Кількість загиблих внаслідок удару по цивільній колоні під Запоріжжям зросла, повідомив голова обласної військово адміністрації Олександр Старух 8 жовтня.

«На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за місто – сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий», – заявив він у своїх соцмережах.

Він також зазначив, що внаслідок ударів по багатоповерхівках 7 жовтня загинули 17 містян, серед них одна дитина. 16 людей отримали поранення.

Наступного дня ще одна людина в Запоріжжі отримала поранення через ракетний удар. Одна людина загинула через обстріл села під обласним центром. Ще четверо отримали поранення, в тому числі дитина.

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Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

З урахуванням останніх даних, кількість загиблих зросла до 32 людей.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.