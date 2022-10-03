Обстріл гумколони в Запоріжжі: 5 постраждалих перебувають в інтенсивній терапії – лікарі

Наразі п’ятеро постраждалих від ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя 30 вересня перебувають у інтенсивній терапії. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка. На 30 вересня в закладі перебувала 31 поранена через ракетний удар особа.

«На жаль, в суботу одна пацієнтка померла після оперативного втручання у зв’язку з несумісністю тих множинних травм, які вона отримала. Інші пацієнти у задовільному стані. Є тяжкі, але стабільні пацієнти, але є позитивна динаміка. Якщо на самому початку у нас в блоці інтенсивної терапії було безпосередньо в самій лікарні післяопераційних було 12 пацієнтів тяжких. То на вчора на ранок їх було 10. Сьогодні в блоці інтенсивної терапії пацієнтів, які вимагають цілодобового спостереження, відповідних маніпуляцій, знаходиться п’ять пацієнтів», – розповів Ігор Шишка.

Інших постраждалих переведено до спеціалізованих відділень лікарні. За словами лікарів, наразі їх стан задовільний.

«Я був біля палаток волонтерських, де записуються, надають допомогу інформаційного плану. Перший прильот був у район магазинів. Всі здригнулись. Ніхто такого не очікував. Всі пригнулись. Потім випрямились. Не знаєш, куди бігти, куди йти. І другий приліт був саме в район, куди заїздять колони автомобілів, що проходять перевірок. На той час заїхало тільки дві колони автомобілів. Якби було більше колон, раніше дали допуск, на хвилину раніше, то було б набагато більше жертв. Сам пройшов до машини, взяв рушник, прикрив рану і в шоковому стані сів до машини і приїхав до прийомного покою лікарні. У мене осколкове поранення гомілкової кістки. Прооперували. Реабілітаційний період – до трьох місяців. Все добре – лікарі впоралися добре. Автівка лишилася неушкодженою; стояло у другій стороні. Був сам. На окуповану їхав до батьків і рідні», – розповів постраждалий внаслідок ракетного обстрілу на ім’я Сергій, що проходить лікування в одному з хірургічних відділень лікарні.

Наразі в Запорізькій обласній клінічній лікарні перебувають 27 людей, що постраждали через ракетний удар 30 вересня. Пару пацієнтів перевели до інших закладів. Також, за словами Ігоря Шишки, з лікарні вже почали виписувати найбільш легких пацієнтів.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними Національної поліції, загинули 30 людей, серед них двоє дітей.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.